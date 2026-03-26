Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 26 марта 2026Экономика

Президента Российского союза промышленников и предпринимателей переизбрали на новый срок

Возглавляющего РСПП с 2005 года Александра Шохина переизбрали на новый срок
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Александра Шохина, который возглавляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с 2005 года, переизбрали президентом Союза на очередной четырехлетний срок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в феврале правление РСПП поддержало продление его полномочий, а утверждение кандидатуры состоялось 26 марта на проходящем в Москве съезде РСПП.

Также Шохин занимает президентский пост в НИУ ВШЭ. После окончания экономического факультета МГУ он работал в Научно-исследовательском экономическом институте при Госплане СССР, затем — в различных советских профильных учреждениях и ведомствах. В первой половине 1990-х Шохин занимал посты в российском правительстве, включая должность заместителя председателя, позднее избирался депутатом Госдумы.

На сегодняшнем съезде РСПП Шохин призвал не решать любой ценой задачу пополнения бюджета в условиях роста его дефицита и выступил за повышение предсказуемости решений в фискальной сфере без «смены правил игры задним числом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok