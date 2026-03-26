12:44, 26 марта 2026Экономика

Российский бизнес призвал власти не решать проблему бюджета любой ценой

Глава РСПП Шохин: Перед повышением налогов следует обсуждать вопрос с бизнесом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Любое повышение налоговых ставок должно носить предсказуемый характер, перед принятием подобного рода мер правительству и профильным ведомствам следует детально обсуждать планируемые нововведения с бизнесом. Не решать проблему растущего дефицита бюджета любой ценой власти призвал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.

У представителей бизнеса, отметил он, должно быть достаточно времени, чтобы подготовиться и адаптироваться к новым реалиям. Ставить предпринимателей перед уже свершившимся фактом (повышением налогов) — не самая оптимальная стратегия, пояснил Шохин.

При резком росте фискальной нагрузки финансовое положение малых и средних предприятий может заметно ухудшиться, так как у них, в отличие от крупнейших компаний, нет такой большой финансовой подушки безопасности. «Менять правила игры задним числом не стоит», — констатировал Шохин.

В начале этого года фискальная нагрузка на российский бизнес усилилась на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Подавляющее большинство отечественных предпринимателей, как показали результаты опроса делового объединения «Опора России», так или иначе заметили ухудшение ситуации по сравнению с 2025 годом.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов пояснял, что из всех возможных способов покрытия растущего дефицита федерального бюджета этот вариант был наименее проинфляционным. Несмотря на это, очередной скачок цен в начале января на внутреннем рынке все же произошел. Проблема же стремительного роста дефицита госказны за это время никуда не делась. В обозримом будущем, предупредили аналитики Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара, расходы бюджета могут превысить его доходы на 8 триллионов рублей.

