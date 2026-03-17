В России заметили риски резкого роста дефицита бюджета

Институт Гайдара предупредил об угрозе роста дефицита бюджета до 8 трлн рублей

Риски существенного роста дефицита российского бюджета в 2026 году постепенно нарастают, потому что доходы продолжают отставать от графика, а расходы, напротив, опережают его. Об этом говорится в докладе Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара под названием «Федеральный бюджет-2026: реалистичность его параметров».

Закон о бюджете на 2026 год предусматривает дефицит в размере 3,8 триллиона рублей, однако без урезания расходов он может оказаться в два раза больше.

В докладе отмечается, что речь идет не только о проблемах с нефтегазовыми доходами с начала года. Замедление экономики ниже плана ударит и по ожидаемой прибыли с налога на добавленную стоимость (НДС).

Так, за январь-февраль собрано 3,9 триллиона рублей ненефтегазовых доходов. Это на 4,1 процента больше, чем годом ранее, но составляет всего 12,6 процента от прогноза на год, что свидетельствует об отставании от графика.

Рост поступлений НДС на 10,8 процента, о чем докладывает Минфин, пока нельзя считать показательным, потому что налог выплачивается с квартальным лагом, и сборы с начала года еще в нем не отражены. В Институте Гайдара считают, что в общей сложности по итогам года бюджет может недополучить 0,5 триллиона рублей с НДС, в том числе из-за ухода малого бизнеса в тень.

Еще 100-120 миллиардов бюджет может недобрать с налога на прибыль, потому что финансовые результаты компаний последние два года ухудшаются. Таким образом, в худшем случае по итогам года доходы бюджета могут составить 37 триллиона рублей, что на 3,3 триллиона хуже плана.

Вместе с тем расходы идут с опережением графика. За два месяца потрачено 8,2 триллиона рублей, что составляет 18,2 процента от годового плана. Минфин объясняет ситуацию авансированием госконтрактов, тем не менее в минувшие годы ведомство неизбежно увеличивало итоговые расходы, так что эта возможность остается и сейчас.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что экономика России оказалась на грани стагфляции, то есть ситуации, когда инфляция высока, а рост ВВП находится в районе нуля. Другие эксперты согласны, что преуменьшать риски такого развития событий не стоит.