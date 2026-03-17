Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:18, 17 марта 2026

В России заметили риски резкого роста дефицита бюджета

Институт Гайдара предупредил об угрозе роста дефицита бюджета до 8 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Риски существенного роста дефицита российского бюджета в 2026 году постепенно нарастают, потому что доходы продолжают отставать от графика, а расходы, напротив, опережают его. Об этом говорится в докладе Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара под названием «Федеральный бюджет-2026: реалистичность его параметров».

Закон о бюджете на 2026 год предусматривает дефицит в размере 3,8 триллиона рублей, однако без урезания расходов он может оказаться в два раза больше.

В докладе отмечается, что речь идет не только о проблемах с нефтегазовыми доходами с начала года. Замедление экономики ниже плана ударит и по ожидаемой прибыли с налога на добавленную стоимость (НДС).

Так, за январь-февраль собрано 3,9 триллиона рублей ненефтегазовых доходов. Это на 4,1 процента больше, чем годом ранее, но составляет всего 12,6 процента от прогноза на год, что свидетельствует об отставании от графика.

Рост поступлений НДС на 10,8 процента, о чем докладывает Минфин, пока нельзя считать показательным, потому что налог выплачивается с квартальным лагом, и сборы с начала года еще в нем не отражены. В Институте Гайдара считают, что в общей сложности по итогам года бюджет может недополучить 0,5 триллиона рублей с НДС, в том числе из-за ухода малого бизнеса в тень.

Еще 100-120 миллиардов бюджет может недобрать с налога на прибыль, потому что финансовые результаты компаний последние два года ухудшаются. Таким образом, в худшем случае по итогам года доходы бюджета могут составить 37 триллиона рублей, что на 3,3 триллиона хуже плана.

Вместе с тем расходы идут с опережением графика. За два месяца потрачено 8,2 триллиона рублей, что составляет 18,2 процента от годового плана. Минфин объясняет ситуацию авансированием госконтрактов, тем не менее в минувшие годы ведомство неизбежно увеличивало итоговые расходы, так что эта возможность остается и сейчас.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что экономика России оказалась на грани стагфляции, то есть ситуации, когда инфляция высока, а рост ВВП находится в районе нуля. Другие эксперты согласны, что преуменьшать риски такого развития событий не стоит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Под машиной россиянки с фамилией Зеленская нашли подозрительный предмет

    Малышева назвала самое глупое действие россиян

    Сестра Димы Билана попросила его перестать помогать ей с карьерой на сцене

    Канадский игрок ХК «Сочи» назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

    Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского в номере роскошного отеля

    Москвичка разрешила аферистам забрать десятки миллионов родительских денег

    В российской квартире найден изрезанный 12-летний школьник

    Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу

    В России заметили риски резкого роста дефицита бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok