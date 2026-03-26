14:59, 26 марта 2026АвтоЭксклюзив

Водителям рассказали о новой системе штрафов

Эксперт Остудин: Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам начнут с 1 сентября
Марина Аверкина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После того как президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штраф за управление транспортом без ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки, независимо от способа фиксации нарушения, в автомобильном сообществе началась информационная неразбериха. Как будет работать обновленная система и когда она вступит в силу, «Ленте.ру» рассказал глава страховой компании «Астро Волга» Ярослав Остудин.

Изменения в действующее законодательство вступят в силу 1 сентября 2026 года, подчеркнул эксперт. Если до настоящего момента ответственность за отсутствие действующего ОСАГО наступала только после того, как нарушение зафиксирует инспектор, то с 1 сентября проверять наличие полиса начнет автоматизированная система. Ранее закон допускал получение штрафа неограниченное количество раз за один день, но теперь это возможно только один раз в сутки.

Штраф за отсутствие полиса по-прежнему составит 800 рублей согласно части 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Система будет настроена так, что штраф возможен только за первое зафиксированное нарушение. В случае попадания в поле зрения системы по истечении 24 часов это будет классифицировано как повторное нарушение. В этот раз взыскание составит от 3 до 5 тысяч рублей согласно части 3 той же статьи, объясняет специалист. Остудин рекомендовал автомобилистам проверить актуальность данных и сроки действия ОСАГО на официальном сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС).

По словам специалиста, вероятность того, что все необходимые процедуры по настройке и тестированию информационных систем к сентябрю будут завершены, крайне высока. Для реализации не потребуется специального оборудования. Нововведение затрагивает только программную часть уже существующей системы.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта РФ до 1 июня подготовить и представить предложения о законодательном закреплении системы постоплаты на парковках.

