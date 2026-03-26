Безосновательная проверка телефона стоила российским полицейским свободы

В Сочи суд вынес приговор бывшим командиру и заместителю командира взвода отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС) районного отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Одному из фигурантов назначено 3 года лишения свободы, другому — 3,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Оба признаны виновными по статье 286 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2025 года фигуранты, находясь на патрулировании в районе одного из пляжей, без законных оснований забрали у молодого человека мобильный телефон и потребовали пароль для проверки содержимого. Получив отказ, полицейские применили физическую силу, надели на мужчину наручники, нанесли удары руками и ногами, после чего доставили его в отдел полиции.

