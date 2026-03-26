Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 26 марта 2026

Безосновательная проверка телефона стоила российским полицейским свободы

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Сочи суд вынес приговор бывшим командиру и заместителю командира взвода отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС) районного отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Одному из фигурантов назначено 3 года лишения свободы, другому — 3,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Оба признаны виновными по статье 286 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2025 года фигуранты, находясь на патрулировании в районе одного из пляжей, без законных оснований забрали у молодого человека мобильный телефон и потребовали пароль для проверки содержимого. Получив отказ, полицейские применили физическую силу, надели на мужчину наручники, нанесли удары руками и ногами, после чего доставили его в отдел полиции.

Ранее в Тамбовской области арестовали полицейских за превышение полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok