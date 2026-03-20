14:26, 20 марта 2026

Трое полицейских попали под следствие за задержание с превышением полномочий

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Тамбовской области арестовали полицейских за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, 24 февраля подозреваемые сотрудники полиции с применением насилия и специальных средств провели незаконное задержание мужчины. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности они потребовали у него деньги, которые пострадавший, опасаясь последствий, передал им в тот же день.

Оперативные сотрудники ФСБ выявили преступление. Суд избрал трем полицейским меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что взятки на 90 миллионов рублей обернулись для российского бизнесмена судом.

