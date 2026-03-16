Взятки на 90 миллионов рублей обернулись для российского бизнесмена судом

В Новосибирске пройдет суд над экс-директором «Спецавтохозяйства» за взятку

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества, который организовал несколько мошеннических схем и получил многомиллионную взятку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина приходит обвиняемым по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Источник «Ленты.ру» сообщил, что речь идет об экс-директоре АО «Спецавтохозяйство» Александре Южакове.

По версии следствия, в 2024–2025 годах обвиняемый через посредника вымогал у директора одной из коммерческих организаций взятку в виде имущественных прав на предприятие стоимостью свыше 80 миллионов рублей. Под давлением фигуранта предпринимательница была вынуждена внести изменения в учредительные документы, переоформив доли компании на посредника. Посредник был задержан сотрудниками ФСБ сразу после подписания документов.

Кроме того, в 2025 году обвиняемый аналогичным образом вымогал у директора другой фирмы взятку в виде оформления договора купли-продажи организации стоимостью более 10 миллионов рублей без фактической передачи денег. На основании подложных документов право собственности также было зарегистрировано на посредника.

Помимо этого, фигурант необоснованно заключил два договора с коммерческой структурой на создание и эксплуатацию объектов по переработке твердых коммунальных отходов и произвел оплату по ним. Ущерб бюджету предприятия и Новосибирска превысил пять миллионов рублей.

