Российский студент получил срок за участие в незаконной акции против блокировок интернета

В Москве арестовали студента за участие в мероприятии на Болотной площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Чертановский районный суд привлек студента Хейфеца Максима к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Он участвовал в несанкционированном мероприятии против блокировок интернета на Болотной площади и получил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
