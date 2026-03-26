Российский студент получил срок за участие в незаконной акции против блокировок интернета

В Москве арестовали студента за участие в мероприятии на Болотной площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Чертановский районный суд привлек студента Хейфеца Максима к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Он участвовал в несанкционированном мероприятии против блокировок интернета на Болотной площади и получил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

