Устроившую концерт в поддержку группы «Стоптайм» россиянку арестовали

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Перми отправили под административный арест местную жительницу Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы «Стоптайм». Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинский районный суд арестовал россиянку на 15 суток по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») КоАП РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала уличную певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая исполняла со своей музыкальной группой «Стоптайм» песни иноагентов. Певица попала под пристальное внимание силовиков из-за исполнения на улице в Петербурге песен Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом).

