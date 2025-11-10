Устроившую концерт в поддержку группы «Стоптайм» россиянку арестовали

В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы «Стоптайм»

В Перми отправили под административный арест местную жительницу Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы «Стоптайм». Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинский районный суд арестовал россиянку на 15 суток по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») КоАП РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала уличную певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая исполняла со своей музыкальной группой «Стоптайм» песни иноагентов. Певица попала под пристальное внимание силовиков из-за исполнения на улице в Петербурге песен Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом).