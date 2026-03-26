Путешественница назвала «привилегии некрасивых»

NYP: Плюсом «привилегии некрасивых» назвали отсутствие мужского внимания

Путешественница объяснила желание выглядеть непривлекательно в поездках. На обсуждения в Reddit обратили внимание журналисты New York Post (NYP).

На платформе завирусился пост блогерши, которая объяснила плюсы теории ugly privilige («привилегии некрасивых»). По словам туристки, она специально отказывается от макияжа и укладок, а также выбирает повседневную одежду, чтобы таким образом не привлекать к себе внимание незнакомцев в путешествиях.

«Я могу назвать 1000 плюсов этой теории. Это идеально для путешествующих в одиночку женщин. Я не считаю себя уродливой, но отказ от всего помог мне избежать ненужного мужского внимания. Отсутствие постоянного общения с ними освобождает от забот», — высказалась одна из комментаторов обсуждения, которое набрало более 15 тысяч лайков.

В июле 2024 года непривлекательная женская внешность стала трендом в сети.