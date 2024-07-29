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16:48, 29 июля 2024Ценности

Непривлекательная женская внешность стала трендом в сети

Блогерша sarahs.tok: непривлекательность защищает от нежеланного внимания мужчин

Кадр: @sarah

Блогерша Сара (фамилия неизвестна) с никнеймом @sarahs.tok раскрыла пользу от непривлекательной внешности. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В настоящее время девушки начали публиковать в TikTok ролики под названием Ugly privilege («Уродливая привилегия» — прим. «Ленты.ру»), запустив новый тренд. Так, они заявляют, что не соответствовать стереотипным представлениям о красоте выгодно. По словам пользовательниц, это помогает защититься от нежелательного мужского внимания и чувствовать себя более безопасно в обществе, где сексуализируют женщин.

В свою очередь, sarahs.tok также высказалась на данную тему, и ее видео стало вирусным, набрав более 39 тысяч лайков. «Когда я говорю, что у меня есть "уродливая привилегия", это не значит, что я обязательно считаю себя уродливым человеком. Это значит, что в целом мужчины не находят меня привлекательной. Они думают, что я уродлива, и оставляют меня в покое. Для меня это привилегия», — объяснила юзерша.

В августе 2023 года блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин.

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      Алина Гостева
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