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09:44, 4 августа 2023Ценности

Блогерша с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья

Блогерша orim назвала волосы на женском теле защитой от мужчин-извращенцев

Кадр: @orim / TikTok

Блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 950 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. При этом юзерша заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.

Так, автор ролика вспомнила случай, когда посетивший супермаркет вместе с супругой пожилой мужчина начал разглядывать ноги orim в шортах. Однако он потерял к ним интерес, заметив на коже волосы. «Я уловила момент, когда похотливые мысли просто полностью исчезли с его лица и он отвел взгляд», — рассказала девушка, добавив, что в тот момент почувствовала удовлетворение.

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Инфлюэнсерша посетовала, что женщины зачастую подвергаются объективации со стороны противоположного пола и различными способами пытаются ее избежать. «Мы не хотим, чтобы нас сексуализировали, мы хотим, чтобы нас воспринимали как людей. И печально, что иногда для этого нужны волосы на теле», — высказала она свою позицию.

В июне блогерша Черри (фамилия неизвестна) из Сиэтла, США, показала небритое тело и удивила пользователей сети. Инфлюэнсерша рассказала, что отказалась от удаления нежелательной растительности на теле. По словам юзерши, волосы выглядят на теле естественно, поэтому женщинам не следует стыдиться своей натуральной внешности.

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    Алина Гостева
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