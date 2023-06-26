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12:39, 26 июня 2023Ценности

Отказавшаяся от бритья волос блогерша показала тело и удивила подписчиков

Блогерша Черри продемонстрировала длинные темные волосы в области подмышек

Кадр: @ittybittycherry / TikTok

Блогерша Черри (фамилия неизвестна) из Сиэтла, США, показала небритое тело и удивила пользователей сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 99 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом ittybittycherry рассказала, что отказалась от удаления нежелательной растительности на теле. По словам Черри, волосы выглядят на теле естественно, поэтому женщинам не следует стыдиться своей натуральной внешности.

В одном из последних роликов она предстала в черном платье без рукавов, демонстрируя длинные темные волосы в области подмышек и бедер. «Обсуждать мой внешний вид — безумие. Я плохая и всегда была такой», — заявила автор поста.

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Публикация стала вирусной и набрала 55 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Вы очень привлекательная», «Удивительно и красиво», «Не брейтесь, мне нравится, когда так выглядят», — написали они.

Ранее мужчина с волосами по всему телу дал отпор хейтерам в сети. В роликах, которые регулярно публикует блогер, видно, что на его спине, животе, груди, руках и лице растут волосы. По словам юзера, он постоянно сталкивается с негативными комментариями в свой адрес.

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    Екатерина Ештокина
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