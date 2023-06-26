Мужчина с волосами по всему телу дал отпор хейтерам в сети

TikTok-блогер Майкл Волкар показал волосы на спине и груди и дал отпор хейтерам в сети

Блогер Майкл Волкар с волосами по всему телу дал отпор хейтерам, которые раскритиковали его внешность в социальных сетях. Соответствующая публикация появилась в его TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер с никнеймом mrteddybeargrr, чей блог насчитывает 261,3 тысячи подписчиков, регулярно публикует видео, в которых показывает растительность на неожиданных участках кожи. Так, в роликах видно, что на спине, животе, груди, руках и лице мужчины растут волосы.

При этом, по словам юзера, он постоянно сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. «Никогда не думал, что человек может так выглядеть», «Братан родился со свитером», «Ты выглядишь грязным», «Побрейся», — цитирует Волкар подписчиков.

В одном из последних роликов автор публикаций решил ответить хейтерам. «С меня достаточно людей, которые говорят мне, что я выгляжу грязно, что волосы скрывают мои мускулы и я непривлекательный. Если вам что-то не нравится, то вы всегда можете уйти. А я свободен в своем выборе», — заключил он.

Пользователи сети оценили поступок блогера в комментариях под постом. «Ты в отличной форме, и тебе вовсе не обязательно бриться!», «Не вижу в твоей внешности ничего непривлекательного», «Ты прекрасен, остальных игнорируй», — поддержали они.

Ранее в июне девушка с волосами по всему телу отказалась от бритья и поделилась опытом. Юзерша показала руки, ноги и живот с длинными темными волосами. По ее словам, она испытывала дискомфорт по поводу своего внешнего вида с семи лет. Позже она осознала, что постоянно чувствует стыд и вину из-за своей внешности.