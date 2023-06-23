Девушка с волосами по всему телу отказалась от бритья и поделилась опытом

Блогерша Спенсер Барбоза из Канады показала руки, ноги и живот с длинными темными волосами

Блогерша Спенсер Барбоза из Онтарио, Канада, с растительностью по всему телу отказалась от бритья и поделилась опытом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом spencer.barbosa, чей блог насчитывает 8,8 миллиона подписчиков, показала руки, ноги и живот с длинными темными волосами. По ее словам, она испытывала дискомфорт по поводу своего внешнего вида с семи лет. «Я воровала у мамы пинцет, чтобы выщипать усы, потому что стеснялась», — посетовала девушка.

Как утверждает юзерша, позже она осознала, что постоянно чувствует стыд и вину из-за своей внешности. «Я поняла, что нужно выглядеть так, как хочется именно вам, потому что вы имеете на это право. С тех пор я перестала бриться», — призналась она.

Публикация стала вирусной и набрала более 245 тысяч лайков. Подписчики решили поддержать Барбозу в комментариях под постом. «Волосы — это наша природа, и это нормально», «Я согласна, человек сам вправе решать, как ему выглядеть», «Если вы получаете нелестные комментарии в свой адрес, просто смейтесь в ответ», — написали они.

Ранее блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта.