10:48, 27 мая 2026Экономика

Москвичам назвали продолжительность по-осеннему холодной погоды

Синоптик Тишковец: Осенние холода задержатся в Москве до конца весны
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По-осеннему холодная погода задержится в Москве до конца весны. Продолжительность периода аномально низких температур предсказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«В ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди», — подчеркнул синоптик.

Тишковец отметил, что температура воздуха по ночам будет опускаться до плюс 1-6 градусов, а днем не поднимется выше плюс 9-14 градусов Цельсия.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал жителям Москвы аномально низкие температуры в ближайшие дни. Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 28 и 29 мая. Ночью столбики термометров покажут плюс 5-8 градусов, а днем — плюс 10-13 градусов. При этом почти каждый день будет идти дождь, предсказал синоптик. Однако осадки будут несильными и кратковременными.

