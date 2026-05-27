Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за экстремистский контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России. Отмечается, что Telegram не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Мессенджеру назначили наказание в виде штрафа в размере семи миллионов рублей.

Telegram неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенной информации. 5 мая суд обязал компанию выплатить семь миллионов рублей штрафа. 12 мая мессенджеру назначили штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Перед этим стало известно, что Telegram заблокировал более 103 тысяч каналов и групп. Уточнялось, что часть сообществ была связана с терроризмом.