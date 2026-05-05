12:21, 5 мая 2026

Telegram оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за запрещенный контент
Евгения Наумова
Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Отмечается, что Telegram не удалил запрещенную в России информацию, связанную с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками.

Мессенджеру назначили наказание в виде штрафа в размере семи миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Telegram за сутки заблокировал более 103 тысяч групп и каналов. Уточнялось, что часть сообществ была связана с терроризмом.

Перед этим сообщалось, что Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей. Причиной стал отказ платформы удалить информацию с призывами к экстремистской деятельности.

