Telegram оштрафовали в России

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.
Компанию признали виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Отмечается, что Telegram не удалил запрещенную в России информацию, связанную с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками.
Мессенджеру назначили наказание в виде штрафа в размере семи миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Telegram за сутки заблокировал более 103 тысяч групп и каналов. Уточнялось, что часть сообществ была связана с терроризмом.
