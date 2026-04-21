Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалить контент

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить незаконный контент. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа не ограничила доступ к информации с призывами к экстремистской деятельности. За это Telegram признали виновной по части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством»).

Компанию обязали выплатить семь миллионов рублей.

В марте суд в Москве выписал Telegram штраф в размере 10,5 миллиона рублей. Уточнялось, что мессенджер не удалил экстремистские материалы и сведения, содержащие пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).