Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

Суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию обвинили в том, что она отказалась удалять запрещенный в России контент. Уточняется, что речь шла об экстремистских материалах и сведениях, содержащих пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сумма штрафа для платформы составила 10,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мессенджер оштрафовали на 35 миллионов рублей. Причиной также стал отказ Telegram удалить запрещенную в России информацию.

В феврале платформе также назначили штраф в семь миллионов рублей. Отмечалось, что администрация Telegram не ограничила доступ к сведениям об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).