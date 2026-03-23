13:22, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию обвинили в том, что она отказалась удалять запрещенный в России контент. Уточняется, что речь шла об экстремистских материалах и сведениях, содержащих пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сумма штрафа для платформы составила 10,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мессенджер оштрафовали на 35 миллионов рублей. Причиной также стал отказ Telegram удалить запрещенную в России информацию.

В феврале платформе также назначили штраф в семь миллионов рублей. Отмечалось, что администрация Telegram не ограничила доступ к сведениям об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Российские войска продвинулись у Славянска

    Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Все новости
