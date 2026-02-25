Реклама

12:42, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

Маргарита Щигарева
Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Популярный мессенджер Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд Москвы признал платформу виновной в повторном неудалении запрещенного контента. Уточняется, что Telegram не ограничил доступ к информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В результате компании назначили административный штраф.

Перед этим Таганский суд оштрафовал мессенджер на 3,8 миллиона рублей. Отмечалось, что Telegram не удалил материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и материалы с порнографическими изображениями.

10 февраля появилось подтверждение того, что Telegram в России замедляют. Также стало известно, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

