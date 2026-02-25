Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за неудаление информации

Популярный мессенджер Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд Москвы признал платформу виновной в повторном неудалении запрещенного контента. Уточняется, что Telegram не ограничил доступ к информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В результате компании назначили административный штраф.

Перед этим Таганский суд оштрафовал мессенджер на 3,8 миллиона рублей. Отмечалось, что Telegram не удалил материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и материалы с порнографическими изображениями.

10 февраля появилось подтверждение того, что Telegram в России замедляют. Также стало известно, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.