12:27, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jaque Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на миллионы рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Российский суд признал платформу виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, мессенджер не удалил материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности и материалы с порнографическими изображениями.

С Telegram взыскали 3,8 миллиона рублей. Размер штрафа за нарушение этой статьи для юридических лиц составляет от трех до восьми миллионов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ограничения в отношении Telegram. По словам официального представителя Кремля, такие меры связаны с тем, что мессенджер не выполняет российские законы. При этом он добавил, что российская сторона поддерживает контакты с представителями Telegram.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что работу Telegram в России продолжают ограничивать. Ведомство подчеркнуло, что платформа должна устранить нарушение российских законов.

