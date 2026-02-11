В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

Песков: Роскомнадзор ограничивает Telegram, поскольку он не выполняет законы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничения, которые Роскомнадзор вводит в отношении мессенджера Telegram. Об этом пишет ТАСС.

Песков высказался о ситуации с мессенджером фразой «есть закон, который нужно выполнять». Он подчеркнул, что Роскомнадзор отвечает за то, чтобы интернет-компании соблюдали законодательство.

«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но, если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Песков выразил сожаление в связи с тем, что Telegram не выполняет требования российского законодательства. Он добавил, что по этой причине было принято решение замедлять работу мессенджера.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram. В ведомстве заявили, что эти меры будут продолжаться до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России. Тогда же стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.