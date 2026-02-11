Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:25, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

Песков: Роскомнадзор ограничивает Telegram, поскольку он не выполняет законы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничения, которые Роскомнадзор вводит в отношении мессенджера Telegram. Об этом пишет ТАСС.

Песков высказался о ситуации с мессенджером фразой «есть закон, который нужно выполнять». Он подчеркнул, что Роскомнадзор отвечает за то, чтобы интернет-компании соблюдали законодательство.

«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но, если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Песков выразил сожаление в связи с тем, что Telegram не выполняет требования российского законодательства. Он добавил, что по этой причине было принято решение замедлять работу мессенджера.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram. В ведомстве заявили, что эти меры будут продолжаться до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России. Тогда же стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров раскрыл ответ России на милитаризацию Гренландии

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok