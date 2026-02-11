Кремль прокомментировал замедление работы Telegram

Песков: Telegram замедлили из-за невыполнения требований законодательства России

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что мессенджер Telegram так и не выполнил требований российского законодательства. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал замедление работы Telegram. «Принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — подчеркнул Песков.

Ранее Роскомнадзор (РКН) подтвердил ввод ограничений в работе Telegram. Мессенджеру пригрозили в России штрафами до 64 миллионов рублей.