Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:03, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Кремль прокомментировал замедление работы Telegram

Песков: Telegram замедлили из-за невыполнения требований законодательства России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что мессенджер Telegram так и не выполнил требований российского законодательства. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал замедление работы Telegram. «Принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — подчеркнул Песков.

Ранее Роскомнадзор (РКН) подтвердил ввод ограничений в работе Telegram. Мессенджеру пригрозили в России штрафами до 64 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыт замысел Киева на переговорах с Россией

    Российские туристы рассказали о нехватке топлива для самолетов из Кубы

    В США предрекли ЕС развал при одном условии

    Малинин выиграл короткую программу фигуристов-одиночников на Олимпиаде

    Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

    Американская семья захотела взыскать с России 20 миллионов долларов за гибель военного ВСУ

    Рита Ора в крошечном бюстгальтере от бикини попала в объектив папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok