Россияне массово жалуются на сбои в Telegram. Ходят слухи о замедлении мессенджера

Депутат Ющенко: Вопрос замедления Telegram в Госдуме не обсуждался

Вопрос замедления платформы Telegram не обсуждался профильным комитетом Госдумы. Так на слух о замедлении мессенджера ответил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

Он подчеркнул, что блокировка платформы возможна лишь в том случае, если Роскомнадзор (РКН) выявит в работе Telegram какие-либо законодательные нарушения.

Прежде сразу несколько крупных СМИ сообщили о начале возможного замедления Telegram с 10 февраля. При этом в РКН еще никак не комментировали этот слух.

Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock / Fotodom

Россияне массово жалуются на сбои в Telegram

Пользователи по всей России жалуются на нестабильную работу мессенджера. Второй день подряд у сервиса фиксируют сбои.

По состоянию на 09:40 по московскому времени зафиксировали более тысячи жалоб на работу платформы. Хуже всего сервис грузится у жителей Москвы, Новосибирской и Свердловской областей, а также Красноярского края.

«Буквально два дня назад работал отлично. Вчера долго видео грузил, а сегодня даже чаты не открываются», «Фотографию отправляет уже девять минут», «Работает с черепашьей скоростью», — поделились трудностями россияне из разных уголков страны.

Накануне, 9 февраля, неполадки в работе мессенджера возникли у жителей других российских регионов — в список попали Тюменская, Магаданская и Сахалинская области, а также республика Мордовия.

В РКН не делали официальных заявлений по работе Telegram

РКН не сообщал комитету Госдумы по информационной политике о претензиях к работе Telegram. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Ющенко.

Он проинформировал, что в ближайшее время сделает официальный запрос в ведомство и уточнит, есть ли какие-либо претензии к платформе.

Уже десяток источников распространили информацию о блокировке Telegram. Но публикуется эта информация в том же мессенджере. У нас есть закон, в его рамках действует Роскомнадзор. И, если мы говорим об официальной стороне вопроса, то в комитете не обсуждалась проблема с законодательной базой работы Telegram. Александр Ющенко зампред комитета Госдумы по информационной политике

Депутат добавил, что не слишком хорошо относится к блокировкам, так как в последнее время пользователи и так испытывают некоторые неудобства из-за плохой сотовой связи и нестабильного интернета. При этом он призвал дождаться официального комментария Роскомнадзора и не делать поспешных выводов.

Фото: miss.cabul / Shutterstock / Fotodom

В России упрекнули Дурова после сообщений о замедлении Telegram

Основатель платформы Павел Дуров просто не желает предотвращать нарушения в работе мессенджера. Об этом, комментируя слух о его замедлении, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он заметил, что администрация сервиса могла бы следить за попытками неправомерных действий в соцсети, а также предотвращать деятельность мошенников.

«Они могут этого не допускать. Они понимают, как это делать, но почему-то сознательно отказываются», — резюмировал Милонов.