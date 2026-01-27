«По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

Депутат ГД Делягин назвал слова о возможной блокировке Telegram лишь гипотезой

Зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по экономической политике Михаил Делягин назвал срок возможной блокировки Telegram в России. По его словам, доступ к мессенджеру могут ограничить «примерно к выборам» — к сентябрю 2026 года.

По словам депутата, блокировку Telegram он ожидает по схеме видеохостинга YouTube. Однако он признал, что часть аудитории все равно останется, как видно на примере Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом Делягин подчеркнул, что мессенджер MAX, «который все так не любят», станет важной средой обитания для бизнеса.

«Бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», — убежден политик.

Депутат ГД Михаил Делягин Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Делягин назвал свои слова гипотезой

Материал, в котором Делягин назвал срок возможной блокировки Telegram в России, вызвал активный отклик в сети. После этого некоторые издания и Telegram-каналы, ссылаясь на слова депутата, заявили, что блокировка мессенджера произойдет к осени. Позже Делягин опубликовал в Telegram сообщение, в котором заявил, что его слова являются гипотезой.

«Уважаемые коллеги, напоминаю всем еще раз, что это — моя гипотеза, предположение (...). Это не факт, это не инсайд (я никогда не делюсь чужими секретами)», — написал он.

То, что ряд трудящихся уже разучился читать, но еще сохранил способность писать, этого не отменяет Михаил Делягин депутат

При этом депутат подчеркнул, что пост не является рекламой МАХ, а блокировку Telegram он категорически не поддерживает.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что спекуляции на тему возможной блокировки мессенджера не имеют смысла.

«Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно. Реальные планы может озвучивать только регулятор, который обладает всеми полномочиями, и это Роскомнадзор», — подчеркнул он.

При этом еще 16 января в Роскомнадзоре опровергли информацию о блокировке Telegram, заявив, что дополнительных ограничений в отношении сервиса не вводилось.

Фото: Ульяна Чухаркина / АГН «Москва»

Меры против Telegram вводятся последовательно

На прошлой неделе зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что меры против Telegram вводятся в России последовательно в связи с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Ограничения поэтапно вводились с августа 2025 года.

При этом Сергей Боярский отмечал, что ограничения в отношении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram вводятся в России не «из вредности», а потому что они должны соблюдать законодательство страны.

По словам депутата, решение ограничить голосовые вызовы в обоих мессенджерах было принято из-за того, что ни WhatsApp, ни Telegram так и не открыли в России свой офис и отказываются сотрудничать в борьбе с мошенниками.