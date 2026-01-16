Реклама

22:44, 16 января 2026

В РКН высказались о блокировке Telegram в России

РКН опроверг блокировку Telegram в России, новых ограничений не вводилось
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Роскомнадзоре (РКН) высказались о слухах относительно скорой блокировки мессенджера Telegram в России. В ведомстве опровергли эту информацию, дополнительных ограничений в отношении сервиса не вводилось, сообщает «Интерфакс».

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — говорится в заявлении РКН.

Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с работы WhatsApp в РФ. Согласно комментарию ведомства, пока нет оснований для того, чтобы не ограничивать работу мессенджера.

В декабре прошлого года WhatsApp отреагировал на ограничение работы в России. В компании заявили, что намерены бороться за российских пользователей — это более 100 миллионов человек из разных регионов.

