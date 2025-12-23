Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:59, 23 декабря 2025Интернет и СМИ

WhatsApp отреагировал на ограничение работы в России

WhatsApp заявил, что намерен бороться за российских пользователей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Мессенджер WhatsApp отреагировал на ограничение его работы в России. Комментарий компании передает агентство Reuters.

В компании заявили, что в России сервисом пользуются более 100 миллионов человек из разных регионов. «Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщил WhatsApp.

Представители платформы также подчеркнули, что в WhatsApp, который «глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране», российские пользователи создают множество чатов — от рабочих до тематических.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работу мессенджера в России продолжают ограничивать. Ведомство подчеркнуло, что сервис по-прежнему не выполнил требования российского законодательства.

28 ноября Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp. Отмечалось, что площадку используют для организации преступлений, а также для того, чтобы совершать мошеннические действия и вербовать граждан для соучастия в противоправных действиях. В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы, его могут полностью заблокировать.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok