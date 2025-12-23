WhatsApp отреагировал на ограничение работы в России

WhatsApp заявил, что намерен бороться за российских пользователей

Мессенджер WhatsApp отреагировал на ограничение его работы в России. Комментарий компании передает агентство Reuters.

В компании заявили, что в России сервисом пользуются более 100 миллионов человек из разных регионов. «Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщил WhatsApp.

Представители платформы также подчеркнули, что в WhatsApp, который «глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране», российские пользователи создают множество чатов — от рабочих до тематических.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работу мессенджера в России продолжают ограничивать. Ведомство подчеркнуло, что сервис по-прежнему не выполнил требования российского законодательства.

28 ноября Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp. Отмечалось, что площадку используют для организации преступлений, а также для того, чтобы совершать мошеннические действия и вербовать граждан для соучастия в противоправных действиях. В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы, его могут полностью заблокировать.