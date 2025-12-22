Реклама

В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

Роскомнадзор продолжает ограничивать работу WhatsApp из-за нарушений им закона
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мессенджер WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, в связи с чем Роскомнадзор продолжает ограничивать его работу. Об этом ведомство заявило ТАСС.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — отметили в пресс-службе Роскомнадзора. Там добавили, что в связи с этим ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp.

Ранее стало известно, что в понедельник, 22 декабря, российские пользователи WhatsApp пожаловались на проблемы в работе сервиса. Сообщения поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской областей и других регионов.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что начал вводить ограничения против WhatsApp. В ведомстве объяснили такие меры тем, что мессенджер стал использоваться для организации и проведения террористических действий в России, для вербовки, мошенничества и не только. При этом WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение таких преступлений, подчеркнули в Роскомнадзоре.

