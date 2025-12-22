Россияне пожаловались на проблемы в работе WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

По данным сервиса, о неполадках 22 декабря сообщили более 1,6 тысячи россиян. Больше всего жалоб (59 процентов) поступило из Москвы. Также сообщения о неполадках отправляли жители Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской и Владимирской областей, Калининградской области, Республики Крым и других российских регионов.

Причина неполадок не уточняется.

В начале декабря сообщалось, что в работе WhatsApp произошел сбой. Отмечалось, что россияне не могли отправить сообщения и медиафайлы, а также открыть чаты.

28 ноября Роскомнадзор сообщил, что начал вводить ограничения против WhatsApp. В ведомстве объяснили, что мессенджер используется при организации террористических действий, а также для вербовки, мошенничества и других противоправных действий. Роскомнадзор подчеркнул, что при этом сервис не выполняет требования российского законодательства. В случае если он продолжит их игнорировать, WhatsApp грозит полная блокировка, заключили представители надзорного органа.