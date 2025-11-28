РКН вводит ограничения против WhatsApp из-за нарушений закона

Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp и пригрозил полной блокировкой мессенджера в России. Уточняется, что причина в нарушении им российского законодательства.

В ведомстве отметили, что WhatsApp стал использоваться для организации и проведения террористических действий в России, для вербовки, мошенничества и не только. При этом мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение таких преступления.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — заявили в Роскомнадзоре. При этом введение ограничений продолжится.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В работе WhatsApp уже фиксировали проблемы

Накануне российские пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера. По данным портала «Сбой.РФ», за 27 ноября им поступило более тысячи жалоб на работу WhatsApp, при этом около трети обращений — из Санкт-Петербурга.

«Не работает на ПК и веб-версия, не получается войти в аккаунт», «Четвертый день просто не уходят видео. От слова совсем», «У всех не работает подключение к веб-версии?» — написали пользователи в комментариях.

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Также проблемы в работе мессенджера фиксировали пользователи Москвы, Новосибирской и Свердловской областей, а также Татарстана.

Кроме того, о проблемах с доступом к WhatsApp россияне сообщали 25 и 26 ноября. Всего за два дня поступило более трех тысяч жалоб.

В Госдуме блокировку WhatsApp назвали вопросом времени

Депутат Госдумы Антон Немкин считает, что регулярные сбои в работе мессенджера показывают отношение зарубежных площадок к российским пользователям. По его словам, они «ведут себя как хотят».

Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени Антон Немкин депутат Госдумы

Такое же мнение выразил депутат Артем Кирьянов. Он подчеркнул, что сервис демонстрирует абсолютное пренебрежение к безопасности данных пользователей, не выполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов и не перестает действовать вопреки интересам государства и граждан. Этих причин достаточно, чтобы задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России, считает парламентарий.