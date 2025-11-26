В Госдуме прокомментировали перспективу блокировки WhatsApp

Депутат ГД Немкин назвал вопросом времени блокировку WhatsApp в России

Блокировка американского мессенджера WhatsApp является вопросом времени. Об этом заявил депутат Государственной думы (ГД) Антон Немкин в беседе с ТАСС.

По его словам, регулярные сбои в работе мессенджера показывают, что зарубежные площадки ведут себя с российскими пользователями, как хотят. Немкин напомнил, что по всей стране зафиксировано 1,5 тысячи жалоб на работу WhatsApp.

«Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени», — прокомментировал Немкин перспективу блокировки.

Ранее аналогичное заявление сделал депутат Артем Кирьянов.