«Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

WhatsApp начал предлагать россиянам добавить электронную почту для авторизации

Мессенджер WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации, если будут проблемы с передачей СМС. Уведомление появляется при первом входе в мессенджер. Убедился в этом корреспондент «Ленты.ру».

Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход мессенджер WhatsApp

При нажатии на уведомление, как уточняется, пользователю предлагают создать специальный ключ. Он же должен быть сохранен в менеджере паролей. Такой способ входа, отметил корреспондент, является надежным и простым.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У новых пользователей при регистрации в Telegram и WhatsApp будут проблемы

В конце октября стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp, возможно, не будут присылать СМС при регистрации. То же самое касается звонков. Недавно это требование было отослано операторам связи. При этом с самого начала было так, что пользователь использовал для входа номер телефона, вводя затем код из сообщения. Также на телефон проходил звонок, что долгие годы оставалось обязательным для Telegram.

Вскоре после этого мессенджер WhatsApp предложил еще один способ для регистрации — с помощью электронной почты. До этого к доступу использовались номер телефона или QR-код.

Теперь же приложение предлагает привязать электронную почту к личной записи в WhatsApp. Все это дает возможность юзерам входить на новых устройствах, подтверждая свою личность лишь уникальным кодом. Такая опция есть как в мобильных, так и в десктопных версиях приложения.

Аналогичную меру незадолго до этого представил и Telegram.

WhatsApp в этом плане немного опередил Telegram, хотя, например, только с 2026 года в мессенджере появится возможность использовать имена пользователей вместо номеров телефона. И только сейчас, отметили в WABetainfo, это «станет серьезным шагом вперед в обеспечении конфиденциальности и безопасности».

Telegram же ввел этот вариант общения в приложении еще 11 лет назад — в октябре 2014 года.

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Россиянам раскрыли действия после взлома в Telegram и WhatsApp

Ранее в МВД России рассказали о действиях, которые надо совершить, если страницей пользователя в одном из мессенджеров завладели мошенники. Все это поможет избежать еще больших потерь при таких обстоятельствах.

Прежде всего в ведомстве призвали россиян как можно скорее оповестить родственников и коллег о произошедшем. Кроме того, если человек хранил или пересылал в мессенджере данные банковской карты или мобильного банковского приложения, то стоит заблокировать эту карту и сменить пароль от банковского сервиса.

В МВД добавили, что если мошенники взламывают человека в мессенджере Telegram, надо завершить все сеансы на незнакомых устройствах, а также установить и сбросить облачный пароль. Если аферисты полностью завладели страницей, то пользователю необходимо написать в местную поддержку и обязательно пожаловаться на взлом.

В мессенджере WhatsApp, уточнили в МВД, если зашли аферисты, стоит проверить «связанные устройства» и отключить от страницы неизвестные гаджеты. Уже после этого важно сменить пароль.