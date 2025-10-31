Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:34, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp

«Код Дурова»: Новым пользователям Telegram и WhatsApp перестанут приходить СМС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp перестанут приходит СМС и поступать звонки, что может помешать регистрации. О возможных ограничениях стало известно порталу «Код Дурова».

Как рассказали изданию неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций, от операторов связи потребовали прекратить передачу звонков и сообщений новым пользователям. «При регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по SMS или звонком остается обязательным для Telegram, и с этим у россиян намечаются трудности», — говорится в сообщении.

Информацию о том, что российским операторам предписали запретить передавать звонки и СМС новым пользователям Telegram, подтвердил и источник РБК. Издание добавило, что обратилось за комментарием в Роскомнадзор и пресс-службу Telegram.

Ранее Роскомнадзор высказался о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму. В ведомстве рассказали, что не принимали таких мер.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    В США обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

    Задержание россиянина-диверсанта в поезде попало на видео

    Власти не нашли связи между ростом утильсбора и ценами на автомобили

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости