Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp

«Код Дурова»: Новым пользователям Telegram и WhatsApp перестанут приходить СМС

Новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp перестанут приходит СМС и поступать звонки, что может помешать регистрации. О возможных ограничениях стало известно порталу «Код Дурова».

Как рассказали изданию неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций, от операторов связи потребовали прекратить передачу звонков и сообщений новым пользователям. «При регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по SMS или звонком остается обязательным для Telegram, и с этим у россиян намечаются трудности», — говорится в сообщении.

Информацию о том, что российским операторам предписали запретить передавать звонки и СМС новым пользователям Telegram, подтвердил и источник РБК. Издание добавило, что обратилось за комментарием в Роскомнадзор и пресс-службу Telegram.

Ранее Роскомнадзор высказался о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму. В ведомстве рассказали, что не принимали таких мер.