18:46, 30 октября 2025

Роскомнадзор высказался о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму

Роскомнадзор заявил, что не блокирует WhatsApp и Telegram в Крыму
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Роскомнадзор высказался о блокировке мессенджеров WhatsApp и Telegram в Крыму. Комментарий ведомства передает РИА Новости.

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу иностранных платформ на территории республики.

Ранее информацию о том, что к WhatsApp и Telegram в республике ограничивают доступ, опровергли. О том, что новости о блокировке не соответствуют действительности, сообщило Министерство внутренней политики, информации, и связи региона.

30 октября крымский телеком-оператор «Волна» заявил, что что в Крыму частичного ограничили работу WhatsApp и Telegram. В сообщении компания сослалась на решение Роскомнадзора, связанное с иностранными мессенджерами.

22 октября ведомство заявило, что частично ограничило работу WhatsApp и Telegram на юге России. Роскомнадзор счел, что эта мера необходима для борьбы с киберпреступниками.

.
