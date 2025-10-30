Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:28, 30 октября 2025Интернет и СМИ

В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp

Оператор «Волна»: В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Крыму ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом РИА Новости сообщил крымский телеком-оператор «Волна».

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — говорится в сообщении.

Представители оператора добавили, что министерство внутренней политики, информации и связи республики рекомендует крымчанам установить мессенджер MAX.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко раскритиковал решение частично ограничить работу Telegram в России. Он заявил, что такой шаг вызвал только нервозность россиян.

22 октября стало известно, что Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России. Уточнялось, что этот шаг был необходим для того, чтобы бороться с преступниками, которые действуют через иностранные мессенджеры. 21 октября с перебоями в работе платформ столкнулись жители Пятигорска, Махачкалы, Ростова-на-Дону и других городов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

    Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

    Набиуллина назвала главных пострадавших от разгона цен в России

    В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости