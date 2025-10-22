В Госдуме прокомментировали частичное ограничение работы Telegram в России

Депутат Ющенко раскритиковал частичное ограничение работы Telegram

Ограничение работы мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России для противодействия преступникам не имеет смысла и вызывает только раздражение у пользователей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я не знаю, кто это ограничивает и зачем ограничивает, кроме как

нервозность граждан и пользователей это не вызывает. На мой взгляд, это малоубедительное объяснение Роскомнадзора», — сказал Ющенко.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть полностью ограничена работа WhatsApp и Telegram в России, он пояснил, что технически Роскомнадзор может все.

Роскомнадзор показал, что он может все. Может ограничить и заблокировать. (…) Насколько это политически целесообразно? На мой взгляд, это категорически нет смысла делать и отбирать у людей право и возможность общаться. Люди платят за интернет, в том числе активно пользовались голосовыми сообщениями и голосовыми звонками, а сейчас такими действиями Роскомнадзор практически ограничивает людей. Мы категорически против этого Александр Ющенко депутат

По его мнению, ограничение пользователей в общении может привести к дестабилизации в обществе.

Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России для борьбы с злоумышленниками. Некоторые пользователи жаловались на перебои оповещений мессенджеров, невозможность загрузить видео и другие трудности. В ведомстве поясняли, что согласно данным правоохранителей и исходя из обращений граждан, злоумышленники используют иностранные мессенджеры, чтобы вымогать у россиян деньги и вовлекать их в террористическую деятельность.

Как сообщалось 21 октября, с неполадками в работе столкнулись в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Махачкале.