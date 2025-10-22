Интернет и СМИ
13:28, 22 октября 2025

Стало известно о частичном ограничении работы WhatsApp и Telegram в России

Роскомнадзор ограничил работу WhatsApp на юге РФ для борьбы с преступниками
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России для борьбы с преступниками. Комментарий ведомства передает ТАСС.

«Для противодействия преступникам (...) принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно данным правоохранителей и исходя из обращений граждан, злоумышленники используют иностранные мессенджеры, чтобы вымогать у россиян деньги и вовлекать их в террористическую деятельность, отметили представители регулятора.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что от владельцев мессенджеров неоднократно требовали обратить внимание на действия преступников на платформах и принять меры, однако эти призывы были проигнорированы.

21 октября сообщалось, что Telegram и WhatsApp работают с перебоями на юге России. С неполадками столкнулись в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Махачкале.

