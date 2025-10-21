Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России

Telegram и WhatsApp перестали работать в Краснодарском крае и Махачкале

Популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспонденты агентства заявили, что днем 21 октября мессенджеры не работали при использовании проводного интернета. «При этом мобильный интернет работает в зависимости от оператора связи», — добавили журналисты.

Уточнялось, что с неполадками столкнулись в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Махачкале. Причина произошедшего неизвестна.

Агентство добавило, что в Крыму при этом мессенджеры работают без сбоев.

Ранее стало известно, что в работе Telegram произошел сбой. Сообщалось, что жалобы на неполадки в работе платформы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Московской областей.

В июле сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp. Сообщения с жалобами поступили из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.