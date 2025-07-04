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17:36, 4 июля 2025Интернет и СМИ

В работе WhatsApp и Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе WhatsApp и Telegram
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе мессенджеров WhatsApp и Telegram в пятницу, 4 июля, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

В течение часа пользователи из России суммарно оставили более четырех тысяч жалоб на работу мессенджеров. Большинство сообщений о неполадках у WhatsApp и Telegram поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

«Не загружается медиа», «Не приходят сообщения», «Не открывается приложение», — сообщили пользователи Telegram. В WhatsApp же, как указали комментаторы, возникли в том числе проблемы со звонками.

Ранее сообщалось о сбое в работе ряда мобильных операторов. С неполадками столкнулись жители Москвы, Тверской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей, Чувашии и других регионов.

Кроме того, днем 4 июля стало известно о проблемах с доступом к сервису «Сбой.рф». При попытке открыть страницу пользователи видят сообщение об ошибке.

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