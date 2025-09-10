Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:55, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: IMAGO / Bernd Feil / M.i.S. / Globallookpress.com

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Сообщается, что за сутки о неполадках сообщили более 4,4 тысячи пользователей. Отмечается, что юзеры жаловались на сбой в работе мобильного приложения, проблемы с оповещениями, на сбой сайта и общий сбой.

Больше всего сообщений о сбое поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Московской областей.

Ранее, 4 сентября, стало известно, что в работе Google произошел глобальный сбой. На проблемы в работе сервиса пожаловались пользователи из США, Германии, Франции, Австрии, Испании и других стран.

До этого, в августе, сообщалось о неполадках в работе приложения для видеозвонков Google Meet. Отмечалось, что за час на сбой пожаловались более 300 человек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Путин освободил от должностей глав МВД двух российских регионов

    Жена пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина нашла виновных

    Пугачева объяснила желание выйти на сцену полуголой

    Илон Маск утратил статус богатейшего человека мира

    Женщина приняла змеиные яйца за грибы и поплатилась за невнимательность

    «Калашников» поставил заказчику защищающие от высокоточного оружия АОБы

    Голод и тяжелый стресс вызвали рак у пережившей оккупацию Суджи беженки

    Пилотов самолета попытались ослепить лазером при посадке в российском аэропорту

    Украина осудила Израиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости