В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Сообщается, что за сутки о неполадках сообщили более 4,4 тысячи пользователей. Отмечается, что юзеры жаловались на сбой в работе мобильного приложения, проблемы с оповещениями, на сбой сайта и общий сбой.

Больше всего сообщений о сбое поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Московской областей.

Ранее, 4 сентября, стало известно, что в работе Google произошел глобальный сбой. На проблемы в работе сервиса пожаловались пользователи из США, Германии, Франции, Австрии, Испании и других стран.

До этого, в августе, сообщалось о неполадках в работе приложения для видеозвонков Google Meet. Отмечалось, что за час на сбой пожаловались более 300 человек.