В работе Google по всему миру произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Google

В работе Google по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на работу Google поступили из США, Германии, Франции, Австрии, Испании, Италии, Турции и других стран. Также о неполадках сообщили пользователи из России.

Многие столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. У некоторых перестал работать веб-сайт, другие не смогли войти в учетную запись.

Ранее сообщалось о сбое в работе приложения для звонков Google Meet.