Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:51, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

В работе Google по всему миру произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Google
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В работе Google по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на работу Google поступили из США, Германии, Франции, Австрии, Испании, Италии, Турции и других стран. Также о неполадках сообщили пользователи из России.

Многие столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. У некоторых перестал работать веб-сайт, другие не смогли войти в учетную запись.

Ранее сообщалось о сбое в работе приложения для звонков Google Meet.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Стало известно о расколе в «коалиции желающих» из-за Украины

    МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

    Европу предупредили о тяжелых последствиях поддержки Украины

    В России подписали крупный контракт на поставку неготовых самолетов

    На Аляске произошло землетрясение

    В России вырастут пенсии у нескольких категорий граждан

    Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике

    В работе Google по всему миру произошел сбой

    В Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум Евросоюза. Как отреагировал российский президент?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости