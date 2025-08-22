В работе популярного в России приложения для звонков произошел сбой

В работе популярного приложения для звонков Google Meet произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.
С проблемами в работе сервиса столкнулись пользователи из России. Количество жалоб за час превысило 300.
Большинство пользователей (45 процентов) сообщили об общем сбое у Google Meet. Другие заметили проблемы в работе сайта сервиса, третьи — в работе приложения.
На неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Республики Карелия.
Ранее стало известно, что Google Meet вошел в топ бесплатных приложений в российском сегменте магазина AppStore. Первое место занял мессенджер Max.
Перед этим сообщалось о сбое у мессенджеров WhatsApp и Telegram. На неполадки в работе сервисов пожаловались тысячи российских пользователей.