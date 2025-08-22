В работе популярного в России приложения для звонков произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе сервиса Google Meet

В работе популярного приложения для звонков Google Meet произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

С проблемами в работе сервиса столкнулись пользователи из России. Количество жалоб за час превысило 300.

Большинство пользователей (45 процентов) сообщили об общем сбое у Google Meet. Другие заметили проблемы в работе сайта сервиса, третьи — в работе приложения.

На неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Республики Карелия.

Ранее стало известно, что Google Meet вошел в топ бесплатных приложений в российском сегменте магазина AppStore. Первое место занял мессенджер Max.

Перед этим сообщалось о сбое у мессенджеров WhatsApp и Telegram. На неполадки в работе сервисов пожаловались тысячи российских пользователей.