Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 22 августа 2025Интернет и СМИ

В работе популярного в России приложения для звонков произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе сервиса Google Meet
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Ascannio / Shutterstock / Fotodom

В работе популярного приложения для звонков Google Meet произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

С проблемами в работе сервиса столкнулись пользователи из России. Количество жалоб за час превысило 300.

Большинство пользователей (45 процентов) сообщили об общем сбое у Google Meet. Другие заметили проблемы в работе сайта сервиса, третьи — в работе приложения.

На неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Республики Карелия.

Ранее стало известно, что Google Meet вошел в топ бесплатных приложений в российском сегменте магазина AppStore. Первое место занял мессенджер Max.

Перед этим сообщалось о сбое у мессенджеров WhatsApp и Telegram. На неполадки в работе сервисов пожаловались тысячи российских пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Раскрыты планы россиян на осень

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости