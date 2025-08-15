Интернет и СМИ
15 августа 2025

Max возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore

Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Национальный мессенджер Max занял первое место среди бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore. Об этом сообщает РИА Новости.

Его рейтинг в Google Play составляет 4,6, в AppStore — 4,4.

В топ бесплатных приложений в AppStore также вошли сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидеры — VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.

Ранее сообщалось, что Max проведет презентацию платформы в начале осени. В июле пользователям Max стала доступна функция групповых видеозвонков. Кроме того, в том же месяце в мессенджере началось тестирование каналов.

