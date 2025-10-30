Новости об ограничении работы WhatsApp и Telegram в Крыму опровергли

Мининформ Крыма опровергло информацию об ограничении работы WhatsApp и Telegram

Министерство внутренней политики, информации, и связи Республики Крым опровергло новости об ограничении WhatsApp и Telegram в регионе. Комментарий ведомства передает URA.RU в Telegram.

«Сообщения о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму распространяются в соцсетях. В Мининформе эту информацию опровергли URA.RU», — говорится в сообщении.

Издание сообщило, что пресс-служба крымского телеком-оператора «Волна», сообщившего об ограничении работы иностранных мессенджеров, не отвечает на звонки журналистов. При этом крымчане жалуются, что мобильный интернет стал медленнее работать с 29 октября.

Днем 30 октября оператор «Волна» сообщил, что в Крыму частичного ограничили работу WhatsApp и Telegram. Представители компании заявили, что Мининформ республики рекомендовало установить крымчанам мессенджер MAX.

22 октября Роскомнадзор частично ограничил работу двух мессенджеров на юге России. Ведомство отметило, что этот шаг был необходим для того, чтобы бороться с преступниками, использующими WhatsApp и Telegram.