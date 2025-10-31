Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:02, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Telegram начал предлагать россиянам авторизоваться с помощью почты

В Telegram появилась возможность авторизации с помощью электронной почты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock / Fotodom

Мессенджер Telegram начал предлагать россиянам авторизацию с помощью электронной почты. На нововведение обратило внимание издание «Код Дурова».

Новая возможность была добавлена в раздел «Конфиденциальность» в настройках мессенджера. Пользователю предлагают указать свой адрес электронной почты, на который будут приходить коды при авторизации.

«Этот адрес электронной почты будет использоваться при каждом входе в аккаунт Telegram с нового устройства», — говорится в описании функции. Ранее войти в свой профиль Telegram с нового устройства можно было через QR-код и с помощью номера телефона.

До этого стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp могут перестать приходить СМС и поступать звонки при регистрации. Об этом «Коду Дурова» заявили неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости