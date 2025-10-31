Telegram начал предлагать россиянам авторизоваться с помощью почты

В Telegram появилась возможность авторизации с помощью электронной почты

Мессенджер Telegram начал предлагать россиянам авторизацию с помощью электронной почты. На нововведение обратило внимание издание «Код Дурова».

Новая возможность была добавлена в раздел «Конфиденциальность» в настройках мессенджера. Пользователю предлагают указать свой адрес электронной почты, на который будут приходить коды при авторизации.

«Этот адрес электронной почты будет использоваться при каждом входе в аккаунт Telegram с нового устройства», — говорится в описании функции. Ранее войти в свой профиль Telegram с нового устройства можно было через QR-код и с помощью номера телефона.

До этого стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp могут перестать приходить СМС и поступать звонки при регистрации. Об этом «Коду Дурова» заявили неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций.