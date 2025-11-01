Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:13, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли действия после взлома аккаунта в Telegram и WhatsApp

МВД заявило, что при взломе аккаунта в мессенджерах нужно написать в поддержку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам раскрыли действия, которые нужно совершить, если их аккаунтом в одном из мессенджеров завладели мошенники. Рекомендации составило и опубликовало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве призвали россиян, чей аккаунт взломали, как можно скорее оповестить родственников, друзей и коллег о случившемся, а также попросить администраторов групп, в которых они состояли, удалить их оттуда. Кроме того, если человек хранил или пересылал в мессенджере данные банковской карты или мобильного банковского приложения, то следует перевыпустить карту или сменить пароль от банковского сервиса.

В МВД добавили, что в случае, когда мошенники взламывают аккаунт в мессенджере Telegram, нужно завершить все сеансы на незнакомых устройствах, а также установить и сбросить облачный пароль. Если аферисты полностью завладели аккаунтом, то пользователю необходимо написать в поддержку мессенджера и пожаловаться на взлом.

Если злоумышленники взломали профиль в мессенджере WhatsApp, в МВД посоветовали проверить вкладку «Связанные устройства» и отключить от аккаунта неизвестные гаджеты. После этого необходимо сменить пароль.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, связанной с голосованием в конкурсах. Уточняется, что злоумышленники приглашают россиян в группы и просят их отдать голос за участников соревнования.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    Следование приметам привело россиянина в автозак

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости