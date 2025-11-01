Россиянам раскрыли действия после взлома аккаунта в Telegram и WhatsApp

МВД заявило, что при взломе аккаунта в мессенджерах нужно написать в поддержку

Россиянам раскрыли действия, которые нужно совершить, если их аккаунтом в одном из мессенджеров завладели мошенники. Рекомендации составило и опубликовало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве призвали россиян, чей аккаунт взломали, как можно скорее оповестить родственников, друзей и коллег о случившемся, а также попросить администраторов групп, в которых они состояли, удалить их оттуда. Кроме того, если человек хранил или пересылал в мессенджере данные банковской карты или мобильного банковского приложения, то следует перевыпустить карту или сменить пароль от банковского сервиса.

В МВД добавили, что в случае, когда мошенники взламывают аккаунт в мессенджере Telegram, нужно завершить все сеансы на незнакомых устройствах, а также установить и сбросить облачный пароль. Если аферисты полностью завладели аккаунтом, то пользователю необходимо написать в поддержку мессенджера и пожаловаться на взлом.

Если злоумышленники взломали профиль в мессенджере WhatsApp, в МВД посоветовали проверить вкладку «Связанные устройства» и отключить от аккаунта неизвестные гаджеты. После этого необходимо сменить пароль.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, связанной с голосованием в конкурсах. Уточняется, что злоумышленники приглашают россиян в группы и просят их отдать голос за участников соревнования.