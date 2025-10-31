Интернет и СМИ
Интернет
Россиян предупредили о новой схеме обмана с голосованием в конкурсе

МВД: Мошенники приглашают россиян в группы и предлагают проголосовать в конкурсе
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники изменили схему обмана с голосованием в конкурсе: они начали приглашать россиян в группы и призывать отдать свой голос. О новой уловке, которую придумали злоумышленники, предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что аферисты клонируют аккаунт знакомого потенциальной жертвы и создают от его имени группу поддержки участника конкурса. Далее они наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность.

После этого в чат приглашают реальных пользователей и призывают проголосовать в конкурсе по ссылке. Если человек перейдет по ней, то попадет на вредоносный ресурс. В результате мошенники могут украсть личные данные пользователя или установить ему на устройство вирус, рассказали в ведомстве.

