Российских школьников предупредили об обманывающих на сайтах знакомств мошенниках

МВД: Мошенники просят у школьников геолокацию через сервисы знакомств

Мошенники из-за рубежа обманывают российский школьников, выманивая у них геолокации через сервисы знакомств. Об этой уловке злоумышленников предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Сообщается, что аферисты пишут школьникам на сайтах знакомств и просят их отправить свою геолокацию, объясняя это интересом к тому, где живет собеседник, и желанием встретиться.

После того как ребенок отправляет мошеннику свои координаты, на телефон жертвы приходит видео с человеком в украинской военной форме. В ролике он сообщает, что указанное школьником место атакуют беспилотники и ракеты, уточнила представитель МВД.

Затем жертве звонит другой злоумышленник, который представляется сотрудником российских спецслужб. Он угрожает ребенку уголовной ответственностью за то, что тот помог Вооруженным силам Украины (ВСУ) подготовить теракт. «Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру», — добавила Волк.

Представитель ведомства напомнила школьникам, что онлайн-знакомства могут быть для них небезопасными. Она призвала детей не выполнять указания неизвестных людей, кем бы они ни представлялись. «Сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. И уж точно не будут запугивать и угрожать», — заключила она.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических схемах в период распродаж. Сообщалось, что аферисты подделывают магазины известных брендов, используя агрессивную рекламу в соцсетях.