Россиянам раскрыли главные мошеннические схемы в период распродаж

МВД: Мошенники в период распродаж подделывают интернет-магазины крупных брендов

Мошенники готовятся к периоду распродаж в ноябре, известному как «черная пятница». Главные схемы злоумышленников, связанные с этой темой, в Telegram раскрыло МВД России.

Как уточнили в ведомстве, мошенники создают яркие сайты, на которых обещают гражданам распродажи и большие скидки, используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию крайне низких цен. Злоумышленники также подделывают интернет-магазины крупных брендов, имитируя дизайн официальных площадок, и предлагают скидки до 90 процентов.

В период распродаж мошенники рассылают ссылки на фишинговые ресурсы, добавили в МВД. «Переход по ним ведет на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт», — предупредили в ведомстве. Помимо того, аферисты во время распродаж могут сообщать о выигрыше крупного приза, но требовать внести за него обязательный платеж.

Гражданам также могут поступать звонки от фейковых курьеров, указали в МВД. «Под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из СМС, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам», — раскрыли в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую легенду для обмана россиян. Уточнялось, что злоумышленники стали использовать в своих схемах ограничения на количество сим-карт, которые может оформить на себя гражданин.

Перед этим эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что мошенники заманивают владельцев домашних животных в фальшивые ветеринарные аптеки. По словам специалиста, злоумышленники создают сайты и Telegram-каналы несуществующих ветеринарных аптек, через которые предлагают приобрести нужные препараты.