Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:49, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли главные мошеннические схемы в период распродаж

МВД: Мошенники в период распродаж подделывают интернет-магазины крупных брендов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Meteoritka / Shutterstock / Fotodom

Мошенники готовятся к периоду распродаж в ноябре, известному как «черная пятница». Главные схемы злоумышленников, связанные с этой темой, в Telegram раскрыло МВД России.

Как уточнили в ведомстве, мошенники создают яркие сайты, на которых обещают гражданам распродажи и большие скидки, используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию крайне низких цен. Злоумышленники также подделывают интернет-магазины крупных брендов, имитируя дизайн официальных площадок, и предлагают скидки до 90 процентов.

В период распродаж мошенники рассылают ссылки на фишинговые ресурсы, добавили в МВД. «Переход по ним ведет на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт», — предупредили в ведомстве. Помимо того, аферисты во время распродаж могут сообщать о выигрыше крупного приза, но требовать внести за него обязательный платеж.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию. Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию.Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
24 сентября 2025
Извольте представиться. Поможет ли закон о маркировке звонков бороться с телефонными мошенниками?
Извольте представиться.Поможет ли закон о маркировке звонков бороться с телефонными мошенниками?
16 сентября 2025

Гражданам также могут поступать звонки от фейковых курьеров, указали в МВД. «Под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из СМС, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам», — раскрыли в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую легенду для обмана россиян. Уточнялось, что злоумышленники стали использовать в своих схемах ограничения на количество сим-карт, которые может оформить на себя гражданин.

Перед этим эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что мошенники заманивают владельцев домашних животных в фальшивые ветеринарные аптеки. По словам специалиста, злоумышленники создают сайты и Telegram-каналы несуществующих ветеринарных аптек, через которые предлагают приобрести нужные препараты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости